UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Meta заблокувала користувачам з ЄС доступ до Threads

Фото: Meta заблокувала користувачам ЄС доступ до Threads (pixabay)
Автор: Валерія Поліщук

Багато користувачів із країн Європейського Союзу почали скаржитися на неможливість доступу до застосунку Threads, зокрема й через VPN. Компанія Meta, що володіє новою соціальною мережею, повідомила, що блокує доступ до застосунку в ЄС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на TechCrunch.

Компанія запустила застосунок Threads минулого тижня, але, з огляду на побоювання з приводу конфіденційності застосунку, він не доступний у ЄС.

У заяві компанії йдеться, що вона вжила додаткових заходів, щоб перешкодити користувачам отримати доступ до нової соцмережі.

"Наразі Threads недоступний у більшості країн Європи, і ми вжили додаткових заходів, щоб не допустити до нього людей, які перебувають там. Європа залишається неймовірно важливим ринком для Meta, і ми сподіваємося зробити Threads доступним тут у майбутньому", - йдеться в заяві компанії.

Раніше кілька користувачів із країн ЄС почали публікувати у Twitter скріншоти, які свідчать про те, що вони не можуть отримати доступ до застосунку Threads навіть після використання VPN.

Threads

Компанія Meta запустила новий додаток Threads, який має стати альтернативою Twitter, що належить Ілону Маску.

При цьому Twitter погрожує судовим позовом проти Meta через нову платформу Threads.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Meta