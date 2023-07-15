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Meta заблокировала пользователям из ЕС доступ к Threads

Фото: Meta заблокировала пользователям из ЕС доступ к Threads (pixabay)
Автор: Валерия Полищук

Многие пользователи из стран Европейского союза начали жаловаться на невозможность доступа к приложению Threads, в том числе и через VPN. Компания Meta, владеющая новой социальной сетью, сообщила, что блокирует доступ к приложению в ЕС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на TechCrunch.

Компания запустила приложение Threads на прошлой неделе, но, учитывая опасения по поводу конфиденциальности приложения, оно не доступно в ЕС.

В заявлении компании говорится, что она приняла дополнительные меры, чтобы помешать пользователям получить доступ к новой соцсети.

"В настоящее время Threads недоступен в большинстве стран Европы, и мы предприняли дополнительные меры, чтобы не допустить к нему людей, находящихся там. Европа остается невероятно важным рынком для Meta, и мы надеемся сделать Threads доступным здесь в будущем", - говорится в заявлении, компании.

Ранее несколько пользователей из стран ЕС начали публиковать в Twitter скриншоты, свидетельствующие о том, что они не могут получить доступ к приложению Threads даже после использования VPN.

Threads

Компания Meta запустила новое приложение Threads, которое призвано стать альтернативой Twitter, принадлежащей Илону Маску.

При этом Twitter угрожает судебным иском против Meta из-за новой платформы Threads.

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