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Meta заблокувала користувачам з ЄС доступ до Threads

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Субота 15 липня 2023 18:59
Meta заблокувала користувачам з ЄС доступ до Threads Фото: Meta заблокувала користувачам ЄС доступ до Threads (pixabay)
Автор: Валерія Поліщук

Багато користувачів із країн Європейського Союзу почали скаржитися на неможливість доступу до застосунку Threads, зокрема й через VPN. Компанія Meta, що володіє новою соціальною мережею, повідомила, що блокує доступ до застосунку в ЄС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на TechCrunch.

Компанія запустила застосунок Threads минулого тижня, але, з огляду на побоювання з приводу конфіденційності застосунку, він не доступний у ЄС.

У заяві компанії йдеться, що вона вжила додаткових заходів, щоб перешкодити користувачам отримати доступ до нової соцмережі.

"Наразі Threads недоступний у більшості країн Європи, і ми вжили додаткових заходів, щоб не допустити до нього людей, які перебувають там. Європа залишається неймовірно важливим ринком для Meta, і ми сподіваємося зробити Threads доступним тут у майбутньому", - йдеться в заяві компанії.

Раніше кілька користувачів із країн ЄС почали публікувати у Twitter скріншоти, які свідчать про те, що вони не можуть отримати доступ до застосунку Threads навіть після використання VPN.

Threads

Компанія Meta запустила новий додаток Threads, який має стати альтернативою Twitter, що належить Ілону Маску.

При цьому Twitter погрожує судовим позовом проти Meta через нову платформу Threads.

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