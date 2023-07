Meta заблокувала користувачам з ЄС доступ до Threads

Компанія запустила застосунок Threads минулого тижня, але, з огляду на побоювання з приводу конфіденційності застосунку, він не доступний у ЄС.

У заяві компанії йдеться, що вона вжила додаткових заходів, щоб перешкодити користувачам отримати доступ до нової соцмережі.

"Наразі Threads недоступний у більшості країн Європи, і ми вжили додаткових заходів, щоб не допустити до нього людей, які перебувають там. Європа залишається неймовірно важливим ринком для Meta, і ми сподіваємося зробити Threads доступним тут у майбутньому", - йдеться в заяві компанії.

Раніше кілька користувачів із країн ЄС почали публікувати у Twitter скріншоти, які свідчать про те, що вони не можуть отримати доступ до застосунку Threads навіть після використання VPN.

Okay, it actually seems as if Meta truly decided to ban Europe in Threads, as it's available globally, but not from Europe (even with a VPN). pic.twitter.com/Al64RL674G