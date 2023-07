Meta заблокировала пользователям из ЕС доступ к Threads

Компания запустила приложение Threads на прошлой неделе, но, учитывая опасения по поводу конфиденциальности приложения, оно не доступно в ЕС.

В заявлении компании говорится, что она приняла дополнительные меры, чтобы помешать пользователям получить доступ к новой соцсети.

"В настоящее время Threads недоступен в большинстве стран Европы, и мы предприняли дополнительные меры, чтобы не допустить к нему людей, находящихся там. Европа остается невероятно важным рынком для Meta, и мы надеемся сделать Threads доступным здесь в будущем", - говорится в заявлении, компании.

Ранее несколько пользователей из стран ЕС начали публиковать в Twitter скриншоты, свидетельствующие о том, что они не могут получить доступ к приложению Threads даже после использования VPN.

Okay, it actually seems as if Meta truly decided to ban Europe in Threads, as it's available globally, but not from Europe (even with a VPN). pic.twitter.com/Al64RL674G