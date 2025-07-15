Meta вводить нові жорсткі правила на Facebook: кого це торкнеться

Деталі оновлення

В оновленні компанії йдеться про те, що акаунти, які багаторазово і "неправомірно" використовують чужі тексти, фото або відео, будуть позбавлені монетизації на певний термін. При цьому обмеження торкнуться всіх публікацій таких сторінок, а не тільки тих, які порушують правила.

Meta уточнює, що покарання спрямоване на розміщення чужого контенту без дозволу або значних доробок, а не, наприклад, на реакційні відео.

Раніше Meta вже впроваджувала схожі заходи в Instagram - там компанія замінювала повторно опубліковані ролики Reels оригінальними. Зараз у Facebook планують додати посилання на оригінальні відео при виявленні дублікатів.

Останній крок Meta пов'язаний із бажанням знизити кількість спаму і небажаних публікацій у стрічці Facebook. З початку року компанія покарала понад 500 000 акаунтів за спам і маніпуляції із залученістю, обмеживши показ їхнього контенту і позбавивши монетизації.

Крім того, було видалено понад 10 мільйонів профілів, які видавали себе за великих творців контенту.

Для допомоги авторам Meta запускає новий інструмент - панель аналітики в застосунку, яка показуватиме проблеми з охопленням і монетизацією, включно з неоригінальним контентом і спамними підписами.

Як працюватиме нова функція (фото: Meta)