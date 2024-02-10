Meta видалила акаунт верховного лідера Ірану зі своїх соцмереж

В компанії Meta не пояснили що стало головною причиною видалення, однак видання зазначило, що це може бути повʼязано з підтримкою Іраном ХАМАСу.

"Ми не дозволяємо організаціям або особам, які проголошують насильницьку місію або займаються насильством, бути присутніми на наших платформах", - йдеться в політиці компанії.

Дане твердження зокрема стосується і тих, кого уряд США визнав терористами, як і сам ХАМАС.

Позиція Хаменеї в соцмережах

Хаменеї та акаунти, пов'язані з ним, вихваляли напад ХАМАС на Ізраїль. Одразу після нападу, Хаменеї у своїй промові підтримав ХАМАС.

"Ми цілуємо руки тим, хто спланував напад на сіоністський режим", - заявив він.

Однак зазначимо, що Хаменеї все ще має акаунт у Twitter, там у нього понад 1 млн підписників.

Війна в Ізраїлі

Нагадаємо, бойовики ХАМАСу 7 жовтня вторглися до Ізраїлю. Терористи почали вбивати та викрадати як військових, так і цивільних людей. Незабаром Єрусалим оголосив операцію "Залізні мечі" і обстрілював місця терористів у Секторі Газа.

24 листопада між Тель-Авів та бойовиками розпочалося тимчасове перемир'я для звільнення полонених. Вже 1 грудня бойові дії було відновлено, як стверджує Ізраїль, через порушення умов перемир'я з боку ХАМАСу.

14 грудня, у Білому домі заявили, що Сполучені Штати Америки хочуть, щоб війна між Ізраїлем та ХАМАСом закінчилася якнайшвидше. У той же день міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант заявив, що війна займе більше кількох місяців.

Президент США Джо Байден заявив, що Ізраїль починає втрачати світову підтримку через "невибіркові бомбардування" Сектору Газа. Також Генасамблея ООН більшістю голосів проголосувала за вимогу припинення вогню.

Водночас прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху заявив, що міжнародний тиск не зупинить війну проти ХАМАСу.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.