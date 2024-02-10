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Meta удалила аккаунт верховного лидера Ирана из своих соцсетей

Фото: верховный лидер Ирана Али Хаменеи (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Аккаунт верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи недавно удалили из соцсетей Facebook и Instagram, принадлежащих компании Meta.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.

В компании Meta не объяснили что стало главной причиной удаления, однако издание отметило, что это может быть связано с поддержкой Ираном ХАМАСа.

"Мы не позволяем организациям или лицам, которые провозглашают насильственную миссию или занимаются насилием, присутствовать на наших платформах", - говорится в политике компании.

Данное утверждение в частности касается и тех, кого правительство США признало террористами, как и сам ХАМАС.

Позиция Хаменеи в соцсетях

Хаменеи и аккаунты, связанные с ним, восхваляли нападение ХАМАС на Израиль. Сразу после нападения, Хаменеи в своей речи поддержал ХАМАС.

"Мы целуем руки тем, кто спланировал нападение на сионистский режим", - заявил он.

Однако отметим, что Хаменеи все еще имеет аккаунт в Twitter, там у него более 1 млн подписчиков.

Война в Израиле

Напомним, боевики ХАМАСа 7 октября вторглись в Израиль. Террористы начали убивать и похищать как военных, так и гражданских людей. Вскоре Иерусалим объявил операцию "Железные мечи" и обстреливал места террористов в секторе Газа.

24 ноября между Тель-Авивом и боевиками началось временное перемирие для освобождения пленных. Уже 1 декабря боевые действия были возобновлены, как утверждает Израиль, из-за нарушения условий перемирия со стороны ХАМАС.

14 декабря, в Белом доме заявили, что Соединенные Штаты Америки хотят, чтобы война между Израилем и ХАМАСом закончилась как можно быстрее. В тот же день министр обороны Израиля Йоав Галлант заявил, что война займет больше нескольких месяцев.

Президент США Джо Байден заявил, что Израиль начинает терять мировую поддержку из-за "невыборочных бомбардировок" Сектора Газа. Также Генассамблея ООН большинством голосов проголосовала по требованию прекращения огня.

В то же время, премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил, что международное давление не остановит войну против ХАМАСа.

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