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Meta Цукерберга выбыла из десятки самых дорогих компаний в мире

Автор: Сергей Пышкин

Капитализация Meta, которая принадлежит Марку Цукербергу стремительно упала за последний год. Корпорация вылетела из десятки самых дорогих компаний в мире.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Еще в июне 2021 года, капитализация Meta составляла 1 трлн долларов. Впрочем, по состоянию на 17 февраля - рыночная стоимость компании составляет 565 млрд долларов. Лишь за последние полгода Meta потеряла 513 млрд.

Согласно обновленным данным, сегодня самой дорогой компанией является Apple - 2,9 трлн долларов.

Кто ещё возглавляет список самых дорогих компаний:

  • Microsoft - 2,2 трлн долларов;
  • Aramco - 2 трлн долларов;
  • Alphabet - 1,8 трлн долларов;
  • Amazon - 1,6 трлн долларов;
  • Tesla - 905 млн долларов;
  • Bershire Hathaway - 700,6 млн долларов;
  • Nvidia - 613 млн долларов;
  • TSMC - 600 млн долларов;
  • Tencent - 569 млн долларов.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Марк Цукерберг обновил ценности в Meta. Также недавно компания отреагировала на заявление о домогательствах в метавселенной.

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Марк Цукерберг