Meta Цукерберга вибула з десятки найдорожчих компаній у світі

Капіталізація Meta, яка належить Марку Цукербергу стрімко впала за останній рік. Корпорація вилетіла з десятки найдорожчих компаній у світі.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
Ще в червні 2021 року, капіталізація Meta становила 1 трлн доларів. Втім, станом на 17 лютого - ринкова вартість компанії становить 565 млрд доларів. Лише за останні пів року Meta втратила 513 млрд.
Згідно з оновленими даними, сьогодні найдорожчою компанією є Apple - 2,9 трлн доларів.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Марк Цукерберг оновив цінності в Meta. Також нещодавно компанія відреагувала на заяву про домаганнях в метавсесвіті.