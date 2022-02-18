RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Meta Цукерберга вибула з десятки найдорожчих компаній у світі

Автор: Сергій Пишкін

Капіталізація Meta, яка належить Марку Цукербергу стрімко впала за останній рік. Корпорація вилетіла з десятки найдорожчих компаній у світі.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Ще в червні 2021 року, капіталізація Meta становила 1 трлн доларів. Втім, станом на 17 лютого - ринкова вартість компанії становить 565 млрд доларів. Лише за останні пів року Meta втратила 513 млрд.

Згідно з оновленими даними, сьогодні найдорожчою компанією є Apple - 2,9 трлн доларів.

Хто ще очолює список найдорожчих компаній:

  • Microsoft - 2,2 трлн доларів;
  • Aramco - 2 трлн доларів;
  • Alphabet - 1,8 трлн доларів;
  • Amazon - 1,6 трлн доларів;
  • Tesla - 905 млн доларів;
  • Bershire Hathaway - 700,6 млн доларів;
  • Nvidia - 613 млн доларів;
  • TSMC - 600 млн доларів;
  • Tencent - 569 млн доларів.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Марк Цукерберг оновив цінності в Meta. Також нещодавно компанія відреагувала на заяву про домаганнях в метавсесвіті.

Читайте РБК-Україна в Google News
Марк Цукерберг