Meta Цукерберга вибула з десятки найдорожчих компаній у світі

Капіталізація Meta, яка належить Марку Цукербергу стрімко впала за останній рік. Корпорація вилетіла з десятки найдорожчих компаній у світі.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

Ще в червні 2021 року, капіталізація Meta становила 1 трлн доларів. Втім, станом на 17 лютого - ринкова вартість компанії становить 565 млрд доларів. Лише за останні пів року Meta втратила 513 млрд.

Згідно з оновленими даними, сьогодні найдорожчою компанією є Apple - 2,9 трлн доларів.

Хто ще очолює список найдорожчих компаній: