Мета, строки та сума: Шмигаль розкрив деталі нової програми з МВФ

"Програма буде розрахована на чотири роки, її загальний бюджет - понад 15 млрд доларів. Головна мета - фінансова підтримка України та консолідація країн G7 задля допомоги України на наступні пʼять років. Йдеться про кошти для фінансування дефіциту бюджету (за наявності) та фінансування програм відновлення, розвитку та реформ в Україні", - додав він.

За його словами, розподіл траншів ще обговорюється. "Найімовірніше, сума буде поділена на декілька квартальних траншів. Ми розраховуємо, що перший транш отримаємо в першому або другому кварталі цього року", - повідомив прем'єр.

Шмигаль також назвав візит голови МВФ до Києва "історичним". "Для Крісталіни Георгієвої було важливо особисто побачити та переконатися, що українська економіка "жива" - уряд та підприємства працюють. Для МВФ важливо розуміти, що країна є спроможним кредитором", - додав він.