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Мета, строки та сума: Шмигаль розкрив деталі нової програми з МВФ

Фото: прем’єр-міністр Денис Шмигаль (kmu.gov.ua)
Автор: Олександр Білоус

Українська влада хоче розпочати нову програму з Міжнародним валютним фондом вже в першому кварталі цього року. Вона буде складатися з двох частин: негайна фінансова підтримка, на яку Україна розраховує під час війни, та програми післявоєнної відбудови.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв’ю прем’єр-міністра Дениса Шмигаля українському Forbes.

"Програма буде розрахована на чотири роки, її загальний бюджет - понад 15 млрд доларів. Головна мета - фінансова підтримка України та консолідація країн G7 задля допомоги України на наступні пʼять років. Йдеться про кошти для фінансування дефіциту бюджету (за наявності) та фінансування програм відновлення, розвитку та реформ в Україні", - додав він.

За його словами, розподіл траншів ще обговорюється. "Найімовірніше, сума буде поділена на декілька квартальних траншів. Ми розраховуємо, що перший транш отримаємо в першому або другому кварталі цього року", - повідомив прем'єр.

Шмигаль також назвав візит голови МВФ до Києва "історичним". "Для Крісталіни Георгієвої було важливо особисто побачити та переконатися, що українська економіка "жива" - уряд та підприємства працюють. Для МВФ важливо розуміти, що країна є спроможним кредитором", - додав він.

Нагадаємо, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що Україні у 2023 році потрібні додаткові 5 млрд доларів, щоб закрити дефіцит державного бюджету, і ця сума може надійти від Міжнародного валютного фонду.

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МВФ