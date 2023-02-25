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Цель, сроки и сумма Шмыгаль раскрыл детали новой программы с МВФ

Фото: премьер-министр Денис Шмыгаль (kmu.gov.ua)
Автор: Александр Белоус

Украинские власти хотят начать новую программу с Международным валютным фондом уже в первом квартале этого года. Она будет состоять из двух частей: немедленной финансовой поддержки, на которую Украина рассчитывает во время войны, и программы послевоенного восстановления.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью премьер-министра Дениса Шмыгаля украинскому Forbes.

"Программа будет рассчитана на четыре года, ее общий бюджет - более 15 млрд долларов. Главная цель - финансовая поддержка Украины и консолидация стран G7 для помощи Украины на следующие пять лет. Речь идет о средствах для финансирования дефицита бюджета (при наличии) и финансирования программ восстановления, развития и реформ в Украине", - добавил он.

По его словам, распределение траншей еще обсуждается. "Вероятнее всего, сумма будет разделена на несколько квартальных траншей. Мы рассчитываем, что первый транш получим в первом или втором квартале этого года", - сообщил премьер.

Шмыгаль также назвал визит главы МВФ в Киев "историческим". "Для Кристалины Георгиевой было важно лично увидеть и убедиться, что украинская экономика "жива" - правительство и предприятия работают. Для МВФ важно понимать, что страна является состоятельным кредитором", - добавил он.

Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Украине в 2023 году нужны дополнительные 5 млрд долларов, чтобы закрыть дефицит государственного бюджета, и эта сумма может поступить от Международного валютного фонда.

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МВФ