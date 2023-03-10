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Meta розробляє нову соціальну мережу, яка б могла конкурувати з Twitter

Новость на русском →
П'ятниця 10 березня 2023 21:22
Meta розробляє нову соціальну мережу, яка б могла конкурувати з Twitter Фото: Meta розробляє нову соціальну мережу (about.meta.com)
Автор: Дмитро Браславський

Meta вивчає можливість створення окремої соцмережі, де можна буде ділитися останньою інформацією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву представника компанії, яку приводить CNN.

"Ми вважаємо, що існує можливість для окремого простору, де творці контенту та громадські діячі зможуть ділитися своєчасною інформацією щодо своїх інтересів", - йдеться у коментарі.

Зазначається, що задумана соцмережа за концепцією схожа на мережу мікроблогів Twitter.

Планується, що ця платформа буде децентралізована, тобто користувачі зможуть створювати різні сервери або спільноти, кожне зі своїми власними правилами, а не одну центральну платформу.

Нагадаємо, що після того, як Ілон Маск придбав Twitter, у соцмережі російська пропаганда почала поширюватися майже без будь-яких обмежень через нестачу працівників, які б займалися модерацією контенту.

Американський мільярдер Ілон Маск заявив, що має намір відійти від керівництва соціальною мережею Twitter до кінця 2023 року. Проте за умови, що ситуація у компанії стабілізується.

Генеральний директор Meta Марк Цукерберг оголосив про запуск власної мовної моделі LLaMA, що базується на штучному інтелекті.

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