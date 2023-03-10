Meta разрабатывает новую социальную сеть, которая могла бы конкурировать с Twitter

Meta изучает возможность создания отдельной соцсети, где можно будет делиться последней информацией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление представителя компании, которое приводит CNN.

"Мы считаем, что существует возможность для отдельного пространства, где создатели контента и общественные деятели смогут делиться своевременной информацией о своих интересах", - говорится в комментарии.

Отмечается, что задуманная соцсеть по концепции похожа на сеть микроблогов Twitter.

Планируется, что эта платформа будет децентрализована, то есть пользователи смогут создавать разные серверы или сообщества, каждое со своими собственными правилами, а не одну центральную платформу.