Meta разрабатывает новую социальную сеть, которая могла бы конкурировать с Twitter
Meta изучает возможность создания отдельной соцсети, где можно будет делиться последней информацией.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление представителя компании, которое приводит CNN.
"Мы считаем, что существует возможность для отдельного пространства, где создатели контента и общественные деятели смогут делиться своевременной информацией о своих интересах", - говорится в комментарии.
Отмечается, что задуманная соцсеть по концепции похожа на сеть микроблогов Twitter.
Планируется, что эта платформа будет децентрализована, то есть пользователи смогут создавать разные серверы или сообщества, каждое со своими собственными правилами, а не одну центральную платформу.
Напомним, что после того, как Илон Маск приобрел Twitter, в соцсети российская пропаганда начала распространяться почти без каких-либо ограничений из-за нехватки работников, занимающихся модерацией контента.
Американский миллиардер Илон Маск заявил, что намерен отойти от руководства социальной сетью Twitter до конца 2023 года. Однако при условии, что ситуация у компании стабилизируется.
Генеральный директор Meta Марк Цукерберг объявил о запуске собственной языковой модели LLaMA, основанной на искусственном интеллекте.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.