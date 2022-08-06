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Meta викрила фабрику "тролей", які підтримували війну в Україні

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Субота 06 серпня 2022 16:34
Meta викрила фабрику "тролей", які підтримували війну в Україні Фото: Meta викрила фабрику "тролей", які підтримували війну в Україні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Meta заявила про блокування роботи фабрики тролів Cyber Front Z, яка підтримувала війну проти України.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на щоквартальний звіт компанії про загрози.

В компанії заявили, що Cyber Front Z виявилась доволі незграбною та малоефективною фабрикою. Meta назвала діяльність фабрики "жалюгідною спробою створити враження масової онлайн-підтримки вторгнення Росії шляхом використання фальшивих акаунтів для розміщення проросійських коментарів до контенту впливових осіб і ЗМІ".

Meta розпочала розслідування й виявила акаунти фабрики в Instagram. Також вони були підписані на людей, які пов'язані з "Агентством Інтернет-досліджень" - російською структурую, яка поширює фейки та пов'язана з путінським олігархом Євгеном Пригожиним.

Також Meta виявила спроби заспамити пости в різних соціальних мережах, серед яких Instagram, Facebook, TikTok, Twitter, YouTube, LinkedIn та інших. Мішенями фабрики ставали журналісти, політики, актори, а також комерційні бренди з усього світу.

Після того як компанія вивчила підозрілу активність, Meta з'ясувала, що фабрика працювала сім днів на тиждень з невеликими перервами на обід.

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