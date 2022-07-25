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Meta открыла центр поддержки малого бизнеса Украины

Фото: Meta запустила специализированный учебный центр (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Корпорация Meta запустила специализированный учебный центр поддержки для украинского бизнеса. Программа реализуется при поддержке Минцифры и Дія.Бізнес.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Мінцифри.

Что это будет:

  • - Разнообразные образовательные бесплатные ресурсы для украинских предпринимателей. Более 20 курсов Blueprint и учебная платформа Meta Boost, которые помогут овладеть навыками владения компанией и будут проводить онлайн-встречи для предпринимателей.
  • - В будущем планируется финансовая поддержка Meta в размере 1,5 млн долларов, чтобы украинские малые и средние предприятия могли проводить рекламные кампании на платформах корпорации. Детали об этом будут сообщены отдельно впоследствии.

Подробнее о том, как технологические компании поддерживают Украину во время войны своими сервисами, читайте в колонке вице-премьер-министра - министра цифровой трансформации Михаила Федорова для РБК-Украина.

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