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От PayPal до Starlink. Какими технологиями мир поддерживает Украину во время войны

Новина українською →
Украина, Воскресенье 26 июня 2022 10:30
От PayPal до Starlink. Какими технологиями мир поддерживает Украину во время войны Вице-премьер-министр Михаил Федоров (фото: пресс-служба Минцифры)
Михаил Федоров
Михаил Федоров
Вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации

Как технологические компании поддерживают Украину во время войны своими сервисами, – в колонке вице-премьер-министра – министра цифровой трансформации Михаила Федорова для РБК-Украина.

С начала полномасштабной войны мы начали коммуникацию с технологическими компаниями всего мира с понятным призывом покинуть рынок РФ и прекратить финансировать своими налогами убийство украинских детей и мирных жителей. Ведь после того, как российские танки зашли на территорию Украины, мир поделился на черный и белый – и каждый имел свою сторону.

Сейчас более полусотни технологических компаний мира покинули рынок рф. Это удар по цифровой экономике России, которая уже откатилась на десятки лет назад. Кроме того, выход компаний с рынка РФ также значит то, что все думающие люди, креативный класс просто покинут страну. Это люди, которые создают продукты и ценность. Для развития им нужна свобода, которой уже почти нет.

Тем временем Украина продолжает развиваться, нас поддерживает мир. В Украине появляются новые сервисы, которых все так долго ждали. Приложения добавляют украинский язык и расширяют функции. А мировые компании открывают представительства, несмотря на то, что у нас идет война.

PayPal

PayPal – одна из крупнейших международных систем онлайн-переводов. Ею пользуются более 400 миллионов человек по всему миру. И немало украинцев тоже. Впрочем, долгое время переводы работали исключительно в режиме send only – можно завести аккаунт, пополнять его и рассчитываться в интернете. Но получать деньги или переводить их на украинскую банковскую карточку до полномасштабной войны было невозможно.

На четвертый день российского вторжения мы призвали PayPal уйти с российского рынка. Через две недели получили ответ от СЕО Дэна Шульмана: компания не только остановила деятельность в России, а еще и открыла возможность принимать платежи и выводить их на собственные карты в Украине без комиссии. За три месяца работы PayPal помог многим украинцам получить помощь от близких из-за границы или собрать деньги на снаряжение для наших бойцов.

Сейчас принимать и присылать деньги могут только частные лица. Бизнес-аккаунты пока недоступны, но мы работаем над этим.

Revolut разрешил открывать карточки для украинцев в Европе

Британская финтех-компания Revolut упростила много требований, необходимых для создания учетной записи, а также отказалась от ряда комиссий за обмен валюты и пополнение счета. Она предоставила возможность получить доступ к своим деньгам, связав программу с украинским банковским счетом. Друзья и родственники, которые уже находятся в Европе, также смогут быстро и безопасно перевести деньги.

Для открытия счета электронных денег в ЕС обычно требуется подтверждение права на проживание в Европе. Компания упростила это требование, чтобы как можно больше украинцев могли создать учетную запись для доступа к своим средствам. Это очень важно для граждан, вынужденно выехавших за границу.

В мобильном приложении Revolut вы получаете виртуальную банковскую карту, которой удобно пользоваться где угодно в мире. Можно платить с карты в локальной валюте страны, где вы находитесь, или снимать необходимую наличность. Также доступны и другие функции: мгновенные переводы денег между картами, аналитика расходов, переводы денег за границу. Преимуществами Revolut за время полномасштабной войны воспользовалось немало украинцев: было открыто 170 тысяч счетов.

Украинцы получили доступный роуминг в ЕС

Миллионы мирных украинцев покинули свои дома в поисках защиты и убежища в соседние страны ЕС. Сейчас это почти 7 млн наших граждан. Было чрезвычайно важно, чтобы украинцы, которые находятся в ЕС, оставались на связи со своими родными в Украине.

Для этого в апреле было заключено совместное заявление операторов мобильной связи Украины и ЕС. Оно стало практическим шагом к усилению двустороннего диалога и поиску оптимальных решений для либерализации тарифов на роуминг с ЕС. Совместное заявление обеспечило доступные бесплатные звонки в роуминге для украинских абонентов и международные звонки в Украину с сим карт операторов ЕС, которые получили наши граждане за рубежом. С украинской стороны к заявлению присоединились Киевстар, Vodafone и Lifecell, а со стороны ЕС уже более 30 операторов.

Украина продолжает принимать меры для обеспечения бесплатного или сниженного роуминга для украинцев в ЕС в долгосрочной перспективе. В частности, Минцифры в мае обратилось в Европейскую комиссию с запросом о возможности присоединения Украины к единому роуминговому пространству ЕС и заключения соответствующего соглашения. Ожидается официальная позиция ЕС по указанному вопросу.

Офис Starlink в Украине

На сегодня технология Starlink помогает нам решать две главные проблемы — возвращение связи и поддержка работы объектов критической инфраструктуры. Сейчас наша команда активно посещает деоккупированные территории, чтобы передать местным громадам терминалы Starlink и помочь им быть на связи.

Сегодня в Украине работают более 12 тысяч терминалов Starlink. Мы получили их от SpaceX, министров цифровой трансформации стран ЕС и партнеров. А компания уже открывает офис в Украине и внесена в перечень украинских операторов.

Facebook на украинском

Мы продолжаем работать над тем, чтобы как можно больше приложений имели в настройках украинский язык и полноценно работали на территории нашей страны. Facebook – одно из самых популярных приложений в Украине уже много лет подряд. И наконец он доступен на украинском языке. Если рабочий язык вашего смартфона – украинский, то Facebook также автоматически перейдет на него. Вскоре будет доступна и украинская версия приложения Messenger для iOS и Android.

Война заставила нас гораздо чаще взаимодействовать и обращаться к Meta. Meta одной из первых присоединилась к блокированию российских ресурсов, которые распространяют ложь и дезинформацию. Компания поддерживает Украину и наши инициативы. И мы надеемся, что скоро в Украине появится собственное представительство Meta.

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