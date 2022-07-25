Meta открыла центр поддержки малого бизнеса Украины

Корпорация Meta запустила специализированный учебный центр поддержки для украинского бизнеса. Программа реализуется при поддержке Минцифры и Дія.Бізнес.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Мінцифри .

Что это будет:

Подробнее о том, как технологические компании поддерживают Украину во время войны своими сервисами, читайте в колонке вице-премьер-министра - министра цифровой трансформации Михаила Федорова для РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.