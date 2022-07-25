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Meta відкрила центр підтримки малого бізнесу України

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Україна, Понеділок 25 липня 2022 10:24
Meta відкрила центр підтримки малого бізнесу України Фото: Meta запустила спеціалізований навчальний центр (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Корпорація Meta запустила спеціалізований навчальний центр підтримки для українського бізнесу. Програма реалізується за підтримки Мінцифри та Дія.Бізнес.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінцифри.

Що це буде:

  • - Різноманітні освітні безоплатні ресурси для українських підприємців. Понад 20 курсів Blueprint та навчальна платформа Meta Boost, які допоможуть опанувати навички володіння компанією та проводитимуть онлайн-зустрічі для підприємців.
  • - У майбутньому планується фінансова підтримка Meta в розмірі 1,5 млн доларів, щоб українські малі та середні підприємства могли проводити рекламні кампанії на платформах корпорації. Деталі про це будуть повідомлені окремо згодом.

Детальніше про те, як технологічні компанії підтримують Україну під час війни своїми сервісами, читайте в колонці віце-прем'єр-міністра - міністра цифрової трансформації Михайла Федорова для РБК-Україна.

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