Meta відкрила центр підтримки малого бізнесу України

Корпорація Meta запустила спеціалізований навчальний центр підтримки для українського бізнесу. Програма реалізується за підтримки Мінцифри та Дія.Бізнес.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінцифри .

Що це буде:

Детальніше про те, як технологічні компанії підтримують Україну під час війни своїми сервісами, читайте в колонці віце-прем'єр-міністра - міністра цифрової трансформації Михайла Федорова для РБК-Україна.

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