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Meta объяснила блокировку кадров российских зверств в Буче в Facebook и Instagram

Фото: Meta объяснила блокировку кадров российских зверств в Буче в Facebook и Instagram (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Meta Platforms ненадолго ограничила хэштеги, которые связаны со зверствами российских оккупантов в Буче. Компания объяснила причину.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По словам представителя компании Энди Стоуна, автоматизированные системы Facebook и Instagram сканируют изображения с насилием. Именно они были причастны к блокировке хэштегов, включая #bucha и #buchamassacre.

"Это произошло автоматически через графический контент, который люди размещали с использованием этих хэштэгов. Когда вчера нам стало известно об этой проблеме, мы быстро приняли меры, чтобы разблокировать хэштеги", - написал Стоун.

В то же время компания позволяет размещать жестокий контент, если он повышает осведомленность о нарушении прав человека.

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