Meta пояснила блокування кадрів російських звірств в Бучі у Facebook та Instagram

За словами представника компанії Енді Стоуна, автоматизовані системи Facebook й Instagram сканують зображення з насильством. Саме вони були причетні до блокування хештегів, включаючи #bucha та #buchamassacre.

"Це сталося автоматично через графічний контент, який люди розміщували з використанням цих хештегів. Коли вчора нам стало відомо про цю проблему, ми швидко вжили заходів, щоб розблокувати хештеги", - написав Стоун.

Водночас компанія дозволяє розміщувати жорстокий контент, якщо він підвищує проінформованість щодо порушення прав людини.