RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Meta пояснила блокування кадрів російських звірств в Бучі у Facebook та Instagram

Фото: Meta пояснила блокування кадрів російських звірств в Бучі у Facebook та Instagram (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Meta Platforms ненадовго обмежила хештеги, які пов’язані зі звірствами російських окупантів у Бучі. Компанія пояснила причину.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За словами представника компанії Енді Стоуна, автоматизовані системи Facebook й Instagram сканують зображення з насильством. Саме вони були причетні до блокування хештегів, включаючи #bucha та #buchamassacre.

"Це сталося автоматично через графічний контент, який люди розміщували з використанням цих хештегів. Коли вчора нам стало відомо про цю проблему, ми швидко вжили заходів, щоб розблокувати хештеги", - написав Стоун.

Водночас компанія дозволяє розміщувати жорстокий контент, якщо він підвищує проінформованість щодо порушення прав людини.

Війна Росії проти України триває сорок один день. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
УкраїнаБучаFacebook