Meta пояснила блокування кадрів російських звірств в Бучі у Facebook та Instagram

Meta Platforms ненадовго обмежила хештеги, які пов’язані зі звірствами російських окупантів у Бучі. Компанія пояснила причину.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Reuters.
За словами представника компанії Енді Стоуна, автоматизовані системи Facebook й Instagram сканують зображення з насильством. Саме вони були причетні до блокування хештегів, включаючи #bucha та #buchamassacre.
"Це сталося автоматично через графічний контент, який люди розміщували з використанням цих хештегів. Коли вчора нам стало відомо про цю проблему, ми швидко вжили заходів, щоб розблокувати хештеги", - написав Стоун.
Водночас компанія дозволяє розміщувати жорстокий контент, якщо він підвищує проінформованість щодо порушення прав людини.
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