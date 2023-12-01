Meta ліквідувала китайську ботоферму, вона поширювала фейки про Україну

"Користувачі видавали себе за американців і прагнули поширювати суперечливий контент про політику США та відносини між Вашингтоном і Пекіном", - йдеться у повідомленні

Серед тем, які публікувала мережа, були аборти, питання культурної війни та допомога Україні. Meta не пов'язала ці профілі з чиновниками Пекіна, але помітила зростання кількості таких мереж у Китаї напередодні виборів у США у 2024 році.

За словами компанії, Китай наразі є третім за величиною географічним джерелом таких мереж після Росії та Ірану.

Meta виявила ще кілька ботоферм

Мережа, що базується в Китаї, включала понад 4700 облікових записів і використовувала зображення профілів та імена, скопійовані в інших користувачів у всьому світі. Акаунти ділилися публікаціями один одного і лайкали їх, а частина контенту, схоже, була взята безпосередньо із соцмережі X.

Компанія заявила, що також виявила дві менші мережі: одна базується в Китаї і фокусується на Індії та Тибеті, а інша - в Росії, які публікують повідомлення переважно англійською мовою про вторгнення в Україну і просувають канали Telegram.

Російські мережі, які спонукали компанію зосередитися на недостовірних кампаніях після виборів 2016 року, дедалі більше уваги приділяють війні в Україні та намагаються підірвати міжнародну підтримку Києва.

Фейки проти України

Нещодавно до мережі потрапило відео з головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним, де він нібито закликає українців до "перевороту", а військових - "не підкорятися злочинним наказам влади".

Також в Україні "гуляє" інформація про нібито "мобілізацію сотень вагітних" до лав ЗСУ. Насправді це не більше ніж фейк та російський наратив.

У соціальних мережах поширюється відео із заявою президента Володимира Зеленського про нібито скасування воєнного стану в частині України. Цей відеофайл є фейком.