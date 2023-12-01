Meta ликвидировала китайскую ботоферму, она распространяла фейки об Украине

"Пользователи выдавали себя за американцев и стремились распространять противоречивый контент о политике США и отношениях между Вашингтоном и Пекином", - говорится в сообщении

Среди тем, которые публиковала сеть, были аборты, вопросы культурной войны и помощь Украине. Meta не связала эти профили с чиновниками Пекина, но заметила рост количества таких сетей в Китае накануне выборов в США в 2024 году.

По словам компании, Китай сейчас является третьим по величине географическим источником таких сетей после России и Ирана.

Meta обнаружила еще несколько ботоферм

Сеть, базирующаяся в Китае, включала более 4700 учетных записей и использовала изображения профилей и имена, скопированные у других пользователей по всему миру. Аккаунты делились публикациями друг друга и лайкали их, а часть контента, похоже, была взята непосредственно из соцсети X.

Компания заявила, что также обнаружила две меньшие сети: одна базируется в Китае и фокусируется на Индии и Тибете, а другая - в России, которые публикуют сообщения преимущественно на английском языке о вторжении в Украину и продвигают каналы Telegram.

Российские сети, которые побудили компанию сосредоточиться на недостоверных кампаниях после выборов 2016 года, все больше внимания уделяют войне в Украине и пытаются подорвать международную поддержку Киева.

Фейки против Украины

Недавно в сеть попало видео с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным, где он якобы призывает украинцев к "перевороту", а военных - "не подчиняться преступным приказам власти".

Также в Украине "гуляет" информация о якобы "мобилизации сотен беременных" в ряды ВСУ. На самом деле это не более чем фейк и российский нарратив.

В социальных сетях распространяется видео с заявлением президента Владимира Зеленского о якобы отмене военного положения в части Украины. Этот видеофайл является фейком.