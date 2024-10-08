Мета ЄС – поставити Україну у становище для вигідних мирних переговорів, – віце-президент ЄК

На засіданні Європейської ради 17-18 жовтня буде розглянуто останні події у відносинах з Україною. ЄС має намір залишатися на боці Києва стільки, скільки буде потрібно.
Про це заявив віце-президент Єврокомісії Марош Шефчович, повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання Ради ЄС.
Шефчович наголосив на важливості якнайшвидшого досягнення угоди щодо пропозиції про виділення макрофінансової допомоги Україні в розмірі до 35 мільярдів євро.
"Необхідно, щоб кошти було виділено до кінця цього року, щоб забезпечити Україні необхідний фіскальний простір", - заявив він, нагадуючи про обіцянку, дану G7 у червні.
Віце-президент Єврокомісії також відзначив зусилля з підготовки України до майбутньої зими.
"Разом із нашими партнерами ми ремонтуємо, перепідключаємо і стабілізуємо енергопостачання України", - повідомив Шефчович.
У рамках зимового плану для України вже виділено 160 мільйонів євро, що доповнює раніше надані 2 мільярди євро на енергетичну безпеку країни.
Він додав, що мета ЄС залишається незмінною - "поставити Україну в становище, що дає змогу вести переговори про мир на вигідних умовах, і допомогти їй на шляху до повноправного членства в Європейському союзі".
Угорщина вже кілька місяців блокує фінансування військової допомоги Україні на суму 6,5 мільярда євро в рамках Європейського фонду миру. Це пов'язано з побоюваннями Будапешта, що кошти, внесені до фонду, будуть спрямовані на підтримку України.
Нещодавно міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що Будапешт продовжить блокувати рішення про виділення 6,5 мільярда євро доти, доки Україна не відновить транзит російської нафти "Лукойл".
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.