Цель ЕС - поставить Украину в положение для выгодных мирных переговоров, - вице-президент ЕК

Шефчович подчеркнул важность скорейшего достижения соглашения по предложению о выделении макрофинансовой помощи Украине в размере до 35 миллиардов евро.

"Необходимо, чтобы средства были выделены до конца этого года, чтобы обеспечить Украине необходимое фискальное пространство", - заявил он, напоминая об обещании, данном G7 в июне.

Вице-президент Еврокомиссии также отметил усилия по подготовке Украины к предстоящей зиме.

"Вместе с нашими партнерами мы ремонтируем, переподключаем и стабилизируем энергоснабжение Украины", - сообщил Шефчович.

В рамках зимнего плана для Украины уже выделено 160 миллионов евро, что дополняет ранее предоставленные 2 миллиарда евро на энергетическую безопасность страны.

Он добавил, что цель ЕС остается прежней - "поставить Украину в положение, позволяющее вести переговоры о мире на выгодных условиях, и помочь ей на пути к полноправному членству в Европейском союзе".