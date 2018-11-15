За месяц видеофиксации скорости наложено штрафов на 2 млн грн, - полиция

Фото: устройство TruCam (twitter.com/salajean)

Основная функция установки камер - предупреждение аварий в местах концентрации ДТП с тяжелыми последствиями

В Украине за месяц контроля за скоростью транспорта на дорогах с помощью приборов TruCam зафиксировали более 8 тыс. нарушений и выписали штрафов на 2 млн 289 тыс. 135 грн. Об этом заявил первый заместитель начальника департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Белошицкого.

Патрульные с 16 октября до 13 ноября вынесли 8 123 постановления за превышение скорости движения больше чем на 20 км/ч и 50 км/ч в соответствии с ч. 1 и 3 статьи 122 КУоАП.

"Наложено взыскание в виде штрафа на общую сумму 2 миллиона 289 тысяч 135 гривен, из которых уплачено добровольно на общую сумму 1 миллион 325 тысяч 234 гривны, что составляет 58% от общей суммы наложенных штрафов", - написал Белошицкий.

По его словам, скорость транспорта фиксируют открытым способом: опубликованы места на дорогах, где размещены приборы, перед местами измерения - предупредительные знаки, непосредственно на месте стоит патрульная машина с включенными проблесковыми маячками.

Напомним, в Украине с 8 октября на дорогах международного и национального значения начали работать в пилотном режиме портативные устройства измерения скорости TruCam, предназначенные для контроля за соблюдением водителями установленных скоростных режимов.

Ранее патрульная полиция Украины опубликовала список трасс, на которых с 8 октября начнется контроль скоростного режима с применением радар TruCam.