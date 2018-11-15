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За місяць відеофіксації швидкості накладено штрафів на 2 млн грн, - поліція

Новини » Суспільство    15.11.2018 - 19:10
За місяць відеофіксації швидкості накладено штрафів на 2 млн грн, - поліція
Фото: пристрій TruCam (twitter.com/salajean)

Основна функція установки камер - попередження аварій в місцях концентрації ДТП з тяжкими наслідками

В Україні за місяць контролю за швидкістю транспорту на дорогах з допомогою приладів TruCam зафіксували понад 8 тис. порушень і виписали штрафів на 2 млн 289 тис. 135 грн. Про це заявив перший заступник начальника департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Белошицкого.

Патрульні з 16 жовтня до 13 листопада винесли 8 123 постанови за перевищення швидкості руху більш ніж на 20 км/год і 50 км/год у відповідності з ч. 1 і 3 статті 122 КУпАП.

За місяць відеофіксації швидкості накладено штрафів на 2 млн грн, - поліція

"Накладено стягнення у вигляді штрафу на загальну суму 2 мільйони 289 135 тисяч гривень, з яких сплачено добровільно на загальну суму 1 мільйон 325 тисяч 234 гривні, що становить 58% від загальної суми накладених штрафів", - написав Білошицький.

За його словами, швидкість транспорту фіксують відкритим способом: опубліковані місця на дорогах, де розміщені прилади, перед місцями вимірювання - попереджувальні знаки, безпосередньо на місці стоїть патрульна машина з увімкненими проблисковими маячками.

За місяць відеофіксації швидкості накладено штрафів на 2 млн грн, - поліція

Нагадаємо, в Україні з 8 жовтня на шляхах міжнародного та національного значення почали працювати в пілотному режимі портативні пристрої вимірювання швидкості TruCam, призначені для контролю за дотриманням водіями встановлених швидкісних режимів.

Раніше патрульна поліція України опублікувала список трас, на яких з 8 жовтня розпочнеться контроль швидкісного режиму з застосуванням радар TruCam.

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