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За месяц из стран ЕС выслали более 100 сотрудников посольств России

Фото: флаг ЕС (pixabay.com)
Автор: Роман Мирончук

За март месяц из стран Евросоюза выслали более 100 сотрудников посольств Российской Федерации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

Только сегодня, 29 марта, Бельгия, Нидерланды, Ирландия и Чехия выслали из своих стран 43 российских дипломата по подозрению в шпионаже.

Один западный чиновник заявил, что российские спецслужбы играли "центральную роль в планировании вторжения", в том числе в формировании ложных нарративов, используемых для оправдания войны против Украины.

По его словам, российские спецслужбы также представляют угрозу для отдельных стран.

Напомним, посол России в Польше Сергей Андреев заявил, что польские власти с конца февраля заблокировали банковские счета российского посольства в Варшаве.

Причина такого решения связана с тем, что данные средства могли быть использованы для финансирования терроризма.

Мы также писали о том, что после российской агрессии в Украине Латвия, Литва, Эстония и Болгария выслали российских дипломатов и сотрудников посольств.

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