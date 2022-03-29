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За місяць з країн ЄС вислали понад 100 співробітників посольств Росії

Фото: прапор ЄС (pixabay.com)
Автор: Роман Мирончук

За березень місяць з країн Євросоюзу вислали понад 100 співробітників посольств Російської Федерації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

Тільки сьогодні, 29 березня, Бельгія, Нідерланди, Ірландія і Чехія вислали зі своїх країн 43 російських дипломата за підозрою в шпигунстві.

Один західний чиновник заявив, що російські спецслужби відігравали "центральну роль у плануванні вторгнення", у тому числі у формуванні помилкових наративів, які використовуються для виправдання війни проти України.

За його словами, російські спецслужби також становлять загрозу для окремих країн.

Нагадаємо, посол Росії в Польщі Сергій Андрєєв заявив, що польська влада з кінця лютого заблокували банківські рахунки російського посольства у Варшаві.

Причина такого рішення пов'язана з тим, що дані кошти могли бути використані для фінансування тероризму.

Ми також писали про те, що після російської агресії в Україні Латвія, Литва, Естонія і Болгарія вислали російських дипломатів і співробітників посольств.

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