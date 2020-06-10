За месяц работы телефонной линии ПЛИД обработано 60 обращений, - Солодченко

Фото: Сергей Солодченко (из открытых источников)

В ГФС рассказали о результатах работы телефонной линии с бизнесом

Введенная Государственной фискальной службой телефонная линия “ПЛИД” (Персональная линия интерактивного доказательства) за первый месяц работы приняла 60 звонков. Бизнес пользуется предоставленной им дополнительной возможностью защиты или реализации своих прав.

Об этом сообщил исполняющий обязанности председателя Государственной фискальной службы Сергей Солодченко на своей странице в Facebook, передает РБК-Украина.

“Решил поэкспериментировать и запустить нестандартную идею – Персональную Линию Интерактивного Доказательства (#ПЛИД). Это мой личный номер телефона (+380 93 195 77 84), который я обнародовал в Facebook. Предприниматели могут контактировать со мной напрямую и сообщать о неправомерных действиях налоговой милиции при проведении ими обысков, допросов и т.д. За месяц, в течение которого этот телефон работает, поступило 60 звонков”, - говорится в сообщении.

Солодченко также отметил, что ПЛИД стала не только дополнительным инструментом для коммуникации службы с бизнесом, но и ее внедрение повлияло на работу работников ГФС.

"Все работники ГФС также осознают, что, в случае их неправомерных действий, я об этом узнаю. В результате еще и дисциплина в рядах службы растет", - добавил он.

По его словам, в начале на линию звонили, чтобы проверить работает ли она. В настоящее время подавляющее количество звонков пока что касается блокирования налоговых накладных.

“Объясняю всем, что сейчас налоговая милиция не входит в состав комиссий по вопросам приостановления регистрации налоговых накладных”, - добавил Сергей Солодченко.

Он считает, что ПЛИД успешно выполняет свою миссию, которая заключается в оперативном реагировании на случаи нечестного поведения сотрудников налоговой полиции.

“Поэтому я буду продолжать эту практику и в дальнейшем, чтобы изменить философию деятельности и восприятия налоговой милиции, контролировать действия своих подчиненных и не допускать их некорректного поведения”, - подчеркнул и.о. председателя ГФС.

Напомним, ранее Государственная фискальная служба предложила более логичный алгоритм взаимодействия налоговых ревизоров со следователями и оперативниками налоговой милиции.

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Автор: РБК-Украина