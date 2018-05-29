Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.17
Курс доллара
Покупка 25.84
Продажа 26.17
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2614.95
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.74
Курс евро
Покупка 29.96
Продажа 30.74
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3052.95
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.31
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.31
НБУ 4.24
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.17
Курс доллара
Покупка 25.84
Продажа 26.17
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2614.95
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.74
Курс евро
Покупка 29.96
Продажа 30.74
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3052.95
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.31
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.31
НБУ 4.24
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

За месяц 15 нардепов не проголосовали ни разу, - КИУ

НовостиОбщество    29.05.2018 - 12:36
Фото: глава ВР Андрей Парубий (РБК-Украина)
Фото: глава ВР Андрей Парубий (РБК-Украина)

Депутаты официально пропустили голосования по неизвестным причинам

В мае 15 народных депутатов Верховной рады Украины не проголосовали ни разу. Всего за месяц состоялось 12 пленарных заседаний, на которых было проведено 462 голосования, передает Всеукраинская общественная организация "Комитет избирателей Украины" (КИУ).

Сообщается, что среди депутатов, которые не проголосовали ни разу Вадим Рабинович и Ефим Звягильский ( "Оппозиционный блок"), Евгений Мураев, Дмитрий Ярош, Андрей Белецкий, Константин Жеваго, Сергей Мельничук (внефракционные), Петр Сабашук, Виталий Чепинога ("Блок Петра Порошенко"), Денис Дзензерский ("Народный фронт").

Согласно информации КИУ, указанные депутаты официально пропустили голосования по неизвестным причинам. То есть, не из-за болезни или командировки. Некоторые из них присутствовали в Раде на момент голосований, однако участия в них не принимали.

Также ни разу в мае не проголосовали депутаты Евгений Бакулин ("Оппозиционный блок"), Сергей Клюев (внефракционный) и Александр Онищенко (внефракционный). Не голосовали также Вячеслав Константиновский, который написал заявление о сложении депутатских полномочий и Надежда Савченко, которая содержится под стражей.

Напомним, 13 депутатов парламента в апреле не проголосовали ни разу. 

Комитет рекомендует Раде принять законопроект о создании безопасных условий труда В ВР внесен второй законопроект о создании бюро военной юстиции
Теги публикации: нардеп, Верховная Рада, КИУ  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа
Цены рынка: в сети рассказали, сколько стоят фрукты и ягоды в Крыму
Толпы поклонников: Элтон Джон в Киеве посетил "Кураж Базар" (фото, видео)
Регину Тодоренко экстренно госпитализировали в Москве
В Париже мигрант спас ребенка, сорвавшегося из окна, и стал национальным героем (видео)
On Top