За месяц 15 нардепов не проголосовали ни разу, - КИУ

Депутаты официально пропустили голосования по неизвестным причинам

В мае 15 народных депутатов Верховной рады Украины не проголосовали ни разу. Всего за месяц состоялось 12 пленарных заседаний, на которых было проведено 462 голосования, передает Всеукраинская общественная организация "Комитет избирателей Украины" (КИУ).

Сообщается, что среди депутатов, которые не проголосовали ни разу Вадим Рабинович и Ефим Звягильский ( "Оппозиционный блок"), Евгений Мураев, Дмитрий Ярош, Андрей Белецкий, Константин Жеваго, Сергей Мельничук (внефракционные), Петр Сабашук, Виталий Чепинога ("Блок Петра Порошенко"), Денис Дзензерский ("Народный фронт").

Согласно информации КИУ, указанные депутаты официально пропустили голосования по неизвестным причинам. То есть, не из-за болезни или командировки. Некоторые из них присутствовали в Раде на момент голосований, однако участия в них не принимали.

Также ни разу в мае не проголосовали депутаты Евгений Бакулин ("Оппозиционный блок"), Сергей Клюев (внефракционный) и Александр Онищенко (внефракционный). Не голосовали также Вячеслав Константиновский, который написал заявление о сложении депутатских полномочий и Надежда Савченко, которая содержится под стражей.

Напомним, 13 депутатов парламента в апреле не проголосовали ни разу.