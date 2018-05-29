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За місяць 15 нардепів не проголосували ні разу, - КВУ

НовиниСуспільство    29.05.2018 - 12:36
Фото: голова ВР Андрій Парубій (РБК-Україна)
Фото: голова ВР Андрій Парубій (РБК-Україна)

Депутати офіційно пропустили голосування з невідомих причин

У травні 15 народних депутатів Верховної ради України не проголосували ні разу. Всього за місяць відбулося 12 пленарних засідань, на яких було проведено 462 голосування, передає Всеукраїнська громадська організація "Комітет виборців України" (КВУ).

Повідомляється, що серед депутатів, які не проголосували ні разу Вадим Рабинович і Юхим Звягільський ( "Опозиційний блок"), Євген Мураєв, Дмитро Ярош, Андрій Білецький, Костянтин Жеваго, Сергій Мельничук (позафракційні), Петро Сабашук, Віталій Чепинога ("Блок Петра Порошенко"), Денис Дзензерський ("Народний фронт").

Згідно з інформацією КВУ, зазначені депутати офіційно пропустили голосування з невідомих причин. Тобто, не через хворобу або відрядження. Деякі з них присутні в Раді на момент голосувань, однак участі в них не брали.

Також жодного разу в травні не проголосували депутати Євген Бакулін ("Опозиційний блок"), Сергій Клюєв (позафракційний) і Олександр Онищенко (позафракційний). Не голосували також В'ячеслав Костянтинівський, який написав заяву про складання депутатських повноважень і Надія Савченко, яка утримується під вартою.

Нагадаємо, 13 депутатів парламенту у квітні не проголосували ні разу.

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Теги публікації: нардеп, Верховна Рада, КИУ  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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