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Місцезнаходження політв'язнів Дудки і Бессарабова знову невідомо

Новини » Суспільство    23.10.2019 - 20:37
Місцезнаходження політв'язнів Дудки і Бессарабова знову невідомо
Фото: Дудка та Бессарабії (yalta-24.ru)

Політв'язнів вивезли з СІЗО "Матроська тиша"

Засуджених у "справі українських диверсантів" Володимира Дудку і Олексія Бессарабова етапували із СІЗО "Матроська тиша" в Москві в невідомому напрямку. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Крым.Реалии".

Так, у відповідь на лист кореспондента, адміністрація СІЗО-1 ФСВП Росії повідомила, що лист не може бути вручений, так як арештант відбув в іншу установу.

Син Володимира Дудки Ілля Каверников також розповів, що в московському СІЗО відмовилися прийняти ліки для його батька. Він припустив, що Дудку і Бессарабова етапують назад в анеексований Росією Крим.

"У СІЗО не прийняли ліки для батька, сказавши, що такий засуджений у них не міститься. Крім того, мені прийшли аналогічні відповіді на мої листи. Імовірно, їх знову везуть у Сімферопольське СІЗО", - розповів Каверников.

Нагадаємо, 25 вересня Дудку і Бессарабова епатували з Криму до Москви, де 15 жовтня Верховний суд Росії повинен розглянути апеляцію на вирок у справі українських політв'язнів.

7 жовтня стало відомо, що Дудка і Бессарабов не прибували у СІЗО Лефортово. Пізніше їх "знайшли" в СІЗО "Матроська тиша".

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