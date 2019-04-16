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Место голосования изменили больше избирателей, чем перед первым туром


Всего место голосования изменили более 325 тыс. избирателей

Место голосования во втором туре выборов 2019 изменили 325 604 украинца. Об этом сообщила в Facebook председатель Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук в Facebook.

Она напомнила, что отделы ведения Государственного реестра избирателей начали прием сразу после объявления ЦИК результатов голосования в первом туре.

"Фактически, с 7 по 15 апреля, своим правом временно изменить место голосования воспользовались 325 604 украинца", - написала Слипачук.

Наибольшее количество заявлений подано от жителей Донецкой и Луганской областей - 58 968 и 29 784 соответствии.

"Если сравнивать с этим процессом накануне голосования 31 марта, то в настоящее время количество граждан, которые воспользовались таким правом, выросло на 9 879", - добавила председатель ЦИК.

В настоящее время отделы ведения Государственного реестра избирателей начали печать уточненных списков избирателей и передачу их участковым избирательным комиссиям.

Напомним, перед первым туром более 315 тыс. граждан сменили место голосования. Тогда избиратели имели три месяца для подачи соответствующих заявлений. Перед вторым туром у избирателей была всего неделя.

РБК-Украина писало, избиратели могут обратиться в суд с иском об уточнении списка избирателей для голосования во втором туре выборов 2019 до 18 апреля включительно.

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