Место голосования изменили больше избирателей, чем перед первым туром

Место голосования во втором туре выборов 2019 изменили 325 604 украинца. Об этом сообщила в Facebook председатель Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук в Facebook.

Она напомнила, что отделы ведения Государственного реестра избирателей начали прием сразу после объявления ЦИК результатов голосования в первом туре.

"Фактически, с 7 по 15 апреля, своим правом временно изменить место голосования воспользовались 325 604 украинца", - написала Слипачук.

Наибольшее количество заявлений подано от жителей Донецкой и Луганской областей - 58 968 и 29 784 соответствии.

"Если сравнивать с этим процессом накануне голосования 31 марта, то в настоящее время количество граждан, которые воспользовались таким правом, выросло на 9 879", - добавила председатель ЦИК.

В настоящее время отделы ведения Государственного реестра избирателей начали печать уточненных списков избирателей и передачу их участковым избирательным комиссиям.

Напомним, перед первым туром более 315 тыс. граждан сменили место голосования. Тогда избиратели имели три месяца для подачи соответствующих заявлений. Перед вторым туром у избирателей была всего неделя.

РБК-Украина писало, избиратели могут обратиться в суд с иском об уточнении списка избирателей для голосования во втором туре выборов 2019 до 18 апреля включительно.