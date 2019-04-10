Место голосования изменили более 80 тыс. избирателей

По состоянию на 10 апреля место голосования на выборах 2019 изменили 80 тыс. 197 украинцев. Такие данные указаны на официальном сайте Государственного реестра избирателей Украины.

Отметим, о проведении второго тура выборов президента ЦИК официально объявил 7 апреля - с тех пор украинцы могут изменить место голосования.

Так, 7 апреля этим правом воспользовались 9 тыс. людей, 8 апреля - почти 38 тыс. людей, а 9 апреля - более 33 тыс. украинцев.

Отмечается, что больше всего избирателей изменили место голосования на Киев - 14 235, Киевскую область - 8373, в Харьковскую область - 6856, Одесскую область - 5285. Кроме того, 1558 жителей оккупированного Крыма изменили место голосования.

РБК-Украина писало, что Комитет избирателей Украины (КИУ) призвал избирателей не медлить со сменой места голосования перед вторым туром выборов, который должен состояться 21 апреля. В КИУ напомнили, что изменить место голосования можно только до 15 апреля. Обращение подается не позднее чем за 5 дней до дня голосования на соответствующих выборах.

Перед первым туром более 300 тыс. граждан сменили место голосования. Тогда избиратели имели три месяца для подачи соответствующих заявлений. Перед вторым туром у избирателей есть всего неделя.