ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Место голосования изменили более 13 тыс. избирателей

Новости » Выборы 2019    22.06.2019 - 02:47
Место голосования изменили более 13 тыс. избирателей
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Наибольшее число людей будет голосовать в Киеве

Услугой временного изменения места голосования на внеочередных выборах Верховной рады, по состоянию на пятницу, 21 июня, воспользовались 13091 граждан Украины. Об этом свидетельствуют данные Государственного реестра избирателей.

Больше всего людей из разных регионов зарегистрировалось в Киеве - 2535, Харьковской - 1247, Киевской - 1292 и Донецкой - 1102 областях.

Больше всего людей изменили место голосования из Донецкой - 3957 и Луганской - 2188 областей.

Напомним, Центральная избирательная комиссия (ЦИК) внесла изменения в постановление №893 от 13 сентября 2012 года, которым исключила необходимость при изменении места голосования предоставлять подтверждающий документ.

Ранее РБК-Украина писало, что председатель Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук заявила, что явкой на внеочередных выборах в Верховную раду могут возникнуть проблемы.

Отметим, место голосования во втором туре выборов президента Украины в 2019 году изменили 325 604 украинца.

Выборы в Раду: что изменилось за неделю Глава ЦИК анонсировала публикацию списка всех кандидатов в депутаты
Новости Украины Порошенко Зеленский выборыголосование
Daily
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь