Местным бюджетам направят 6 млрд гривен субвенций. На что пойдут средства

Местным бюджетам направят 6 млрд гривен субвенций. Кабинет министров утвердил порядок предоставления им субвенций.

Об этом сообщил глава Кабмина Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале.

"Правительство утвердило порядок и условия предоставления субвенции местным бюджетам на социально-экономическое развитие. В бюджете на этот год на соответствующие проекты заложено 6 млрд грн", - отметил премьер-министр.

Данные средства пойдут на:

строительство и реконструкцию социальной инфраструктуры;

приобретение медицинского оборудования или коммунального транспорта;

проекты по энергоэффективности и энергосбережению;

природоохранные и экологические проекты.

Подчеркнем, при этом Кабмин исключил возможность финансирования борьбы с коронавируса с субвенций на социально-экономическое развитие территорий.

Напомним, в конце 2020 года правительство перераспределило более 51 млн грн расходов образовательной субвенции между местными бюджетами. Это сделали, чтобы не допустить возникновения задолженности по заработной плате педагогам.

В материале "Бюджетные игры. Как Кабмин и Рада делят госказну на 2021 год" РБК-Украина сообщало, что бюджетный комитет Верховной рады решил выделить свыше 7,3 млрд гривен на субвенцию местным бюджетам на проекты социально-экономического развития.