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Місцевим бюджетам направлять 6 млрд гривень субвенцій. На що підуть кошти

Автор: Юлія Струк

Місцевим бюджетам направлять 6 млрд гривень субвенцій. Кабінет міністрів затвердив порядок надання їм субвенцій.

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Про це повідомив глава Кабміну Денис Шмигаль у своєму Telegram-каналі.

"Уряд затвердив порядок та умови надання субвенції місцевим бюджетам на соціально-економічний розвиток. У бюджеті на цей рік на відповідні проекти закладено 6 млрд грн", - зазначив прем'єр-міністр.

Дані кошти підуть на:

  • будівництво та реконструкцію соціальної інфраструктури;
  • придбання медичного обладнання або комунального транспорту;
  • проекти з енергоефективності та енергозбереження;
  • природоохоронні та екологічні проекти.

Підкреслимо, при цьому Кабмін виключив можливість фінансування боротьби з коронавірусом з субвенцій на соціально-економічний розвиток територій.

Нагадаємо, в кінці 2020 року уряд перерозподілив понад 51 млн грн витрат освітньої субвенції між місцевими бюджетами. Це зробили, щоб не допустити виникнення заборгованості із заробітної плати педагогам.

У матеріалі "Бюджетні ігри. Як Кабмін і Рада ділять держскарбницю на 2021 рік" РБК-Україна повідомляло, що бюджетний комітет Верховної ради вирішив виділити понад 7,3 млрд гривень на субвенцію місцевим бюджетам на проекти соціально-економічного розвитку.

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Новини України Кабінет Міністрів УкраїниДенис ШмигальМісцеві вибори