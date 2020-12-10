Кабмин перераспределил 51,6 млн гривен субвенции на зарплату педагогам

Фото: Кабмин (Виталий Носач/РБК-Украина)

Кабинет министров перераспределил более 51 млн грн расходов образовательной субвенции между местными бюджетами. Это сделали, чтобы не допустить возникновения задолженности по заработной плате педагогам.

Об этом сообщает правительственный портал.

Такое решение Кабмин принял 9 декабря.

"Перераспределение позволит избежать возникновения задолженности по выплате заработной платы педагогам учреждений общего среднего образования отдельных административно-территориальных единиц Винницкой, Ивано-Франковской, Кировоградской, Одесской, Хмельницкой, Черкасской, Черновицкой и Черниговской областей", - говорится в сообщении.

Кроме перераспределения 51 млн 629,8 тыс. гривен расходов образовательной субвенции, распределят резерв образовательной субвенции в сумме 4 млн 679,8 тысяч гривен.

Напомним, ранее в Министерстве образования и науки анонсировали, что на 2021 проектом государственного бюджета предусмотрено повышение зарплат работников бюджетной сферы, в том числе и педагогов. Запланировано повышение с января - на 20%, а с июля - еще на 8,3%.

Как писало РБК-Украина, в сентябре Верховная рада рекомендовала Кабинету министров предусмотреть 6 млрд гривен на доплаты педагогам до конца 2020 года.