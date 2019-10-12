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Місцевих виборів немає на порядку денному, - Арахамія

Новини » Політика    12.10.2019 - 21:22
Місцевих виборів немає на порядку денному, - Арахамія
Фото: Давид Арахамія (РБК-Україна)

На думку Арахамії, дострокових місцевих виборів не буде

Проведення місцевих виборів в Україні не на порядку денному "Слуги народу". Про це заявив глава парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія в інтерв'ю LB.ua.

Так, відповідаючи на питання, чи планують в "Слузі народу" проведення позачергових місцевих виборів в Україні навесні 2020 року попри те, що планові вибори мають відбутися восени, Арахамія заявив, що дане питання не на порядку денному.

"На порядку денному немає виборів... Про весну я чув, але є аргумент, який ви озвучили (планові вибори восени - ред.)", - наголосив він.

За словами Арахамії, для партії найкращим варіантом є проведення місцевих виборів восени, оскільки до весни "Слуга народу" може не встигнути зібрати необхідну кількість кандидатів.

"Навесні нам не на руку. Місцеві вибори - це 149 тисяч людей (кандидатів - ред.). З такими труднощями було зібрано список "Слуги народу" з 300 кандидатів. Уявіть собі, що таке майже 150 тисяч. Ви повинні розуміти, що немає сенсу починати дострокові вибори, якщо ми на них не переможемо, якщо не готові ні інституційно, ні кадрово", - додав нардеп.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що місцеві вибори в Україні повинні відбутися якнайшвидше. На думку Зеленського, проведення місцевих виборів у короткі строки дозволить перезавантажити владу на місцях.

Також повідомлялося, що наразі розробляється проект нового адміністративно-територіального устрою України. Законопроект буде прийнятий не раніше лютого 2020 року, адже необхідно внести зміни до Конституції.

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Новини України Слуга народаДавид АрахаміяМісцеві вибори
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