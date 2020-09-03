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На местных выборах важно доверие между обществом и политиком, - эксперт

Киев, Четверг 03 сентября 2020 15:04
На местных выборах важно доверие между обществом и политиком, - эксперт
Фото: голосование на избирательном участке (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Эксперт отмечает, что на местах политик приобретает новых сторонников исключительно благодаря прямому общению

Местная кампания отличается от общенациональной тем, что выбирая мэра или депутата районного совета, избиратель хочет понимать за кого голосует. На местах "играет элемент доверия между обществом и политиком".

Об этом заявил политический эксперт Владимир Цыбулько на странице в Facebook.

"Если поход на парламент - это в большей степени игра в смыслы и высокие материи, где электорату рисуют мнимые прогрессивные преобразования концепции развития общества и политики, то выборы на местах больше о том, кто эти идеи будет делать своими руками", - отмечает эксперт.

Эксперт отмечает, что на местах политик приобретает новых сторонников исключительно благодаря прямому общению с людьми. Один из последних примеров подобной стратегии, по его словам, является решение бизнесмена Андрея Пальчевского поехать в регионы представлять свою команду.

"Он декларировал всеукраинские амбиции и подтверждает серьезность этих намерений прямыми действиями. В то же время кроме прямых электоральных дивидендов от знакомства своих кандидатов с людьми, Пальчевский запускает и другой важный фактор избирательного процесса - живой коммуникации со своим избирателем. Никто не отменял любимый тезис американских политтехнологов о том, что количество пожатых рук во время кампании равноценно конвертируются в количество голосов в день выборов", - резюмирует эксперт.

Напомним, политическая сила "Победа Пальчевского", лидером которой стал Андрей Пальчевский, была зарегистрирована 1 июля.

На днях в политсиле заявили, что будут выдвигать своих кандидатов в мэры и местные советы по всей Украине.

Как известно, местные выборы в Украине должны пройти 25 октября.

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