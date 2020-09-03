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На місцевих виборах важливою є довіра між суспільством та політиком, - експерт

Київ, Четвер 03 вересня 2020 15:04
На місцевих виборах важливою є довіра між суспільством та політиком, - експерт
Фото: голосування на виборчій дільниці (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Експерт наголошує, що на місцях політик здобуває нових прихильників виключно завдяки прямому спілкуванню

Місцева кампанія відрізняється від загальнонаціональної тим, що обираючи мера або депутата районної ради, виборець хоче розуміти за кого голосує. На місцях "грає елемент довіри між суспільством та політиком".

Про це заявив політичний експерт Володимир Цибулько на сторінці у Facebook.

"Якщо похід на парламент - це більшою мірою гра в смисли та високі матерії, де електорату малюють уявні прогресивні перетворення концепції розвитку суспільства та політики, то вибори на місцях більше про те, хто ці ідеї буде робити своїми руками", - зазначає експерт.

Експерт наголошує, що на місцях політик здобуває нових прихильників виключно завдяки прямому спілкуванню з людьми. Один з останніх прикладів подібної стратегії, за його словами, є рішення бізнесмена Андрія Пальчевського поїхати в регіони представляти свою команду.

"Він декларував загальноукраїнські амбіції й підтверджує серйозність цих намірів прямими діями. Водночас крім прямих електоральних дивідендів від знайомства своїх кандидатів з людьми, Пальчевський запускає й інший важливий фактор виборчого процесу - живої комунікації зі своїм виборцем. Ніхто не скасовував улюблену тезу американських політтехнологів про те, що кількість потиснутих рук під час кампанії рівноцінно конвертуються в кількість голосів в день виборів", - резюмує експерт.

Нагадаємо, політична сила "Перемога Пальчевського", лідером якої став Андрій Пальчевський, була зареєстрована 1 липня.

Днями у політсилі заявили, що будуть висувати своїх кандидатів в мери й місцеві ради по всій Україні.

Як відомо, місцеві вибори в Україні повинні пройти 25 жовтня.

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