На местных выборах планируют урезать бюджет госрасходов на рекламу

На местных выборах планируют урезать бюджет государственных расходов на рекламу. Об этом сообщил первый заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко во время брифинга, передает корреспондент РБК-Украина.

Сэкономленные деньги предусматривается потратить на печать бюллетеней и зарплаты членов комиссий.

"Также в пакете политических изменений есть временные, которые сейчас обсуждаются. Они позволят за те финансовые возможности, которые есть в стране провести выборы. Например, уменьшение расходов на информирование, на рекламу, например. Потому что сейчас за счет бюджета очень много делается выходов на областном телевидении, выходы в областной прессе. Все это можно уменьшить, чтобы сэкономить деньги на то, на что они должны пойти на выборах: на печать бюллетеней, на зарплаты членов комиссий", - заявил Корниенко.

Напомним, ВР подготовит пакет изменений в избирательное законодательство перед местными выборами. По словам первого замглавы фракции СН, процесс подготовки изменений начнется на следующей неделе.

Как писало РБК-Украина, Корниенко заверил, что переносить местные выборы в Украине не будут. Так, выборы состоятся 25 октября.