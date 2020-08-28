На местных выборах нас ждет очередная электоральная революция, - эксперт

Фото: голосование на избирательном участке (РБК-Украина)

Эксперт объяснил, каким образом изменяются избирательные тенденции

Кандидату в мэры Киева важно быть в проблематике не только центра, но и окраин города. Тогда это будет отвечать настроениям и запросам киевлян.

Об этом написал политический обозреватель Петр Олищук в блогах на сайте "Корреспондент".

"Очевидно, "диктат Крещатика" в столице подходит к своему завершению. Не удивительно, что наиболее проницательные кандидаты в мэры, как тот же Андрей Пальчевский, уже перебираются на левобережные окраины столицы, чтобы почувствовать проблемы "спальных районов" по ту сторону Днепра. Это - политически грамотно и позволяет формулировать адекватные политические решения, которые бы реально соответствовали настроениям и запросам общества", - пишет эксперт.

Также он пояснил, каким образом изменяются избирательные тенденции.

"Киевляне могут еще некоторое время голосовать за бренды, но понимание противоречия деклараций и реалий все равно будет неизбежным. Далее - очередная электоральная революция, сопротивляться которой нет смысла. Просто тот из политиков, кто четко чувствует общественные тенденции, попытается этот процесс возглавить", - уверен Олещук.

Напомним, местные выборы в Украине должны пройти 25 октября.

Согласно последним данным Центра Разумкова в Киевсий городской совет проходят семь партий: "УДАР" Виталия Кличко, "Слуга народа", "ОПЗЖ", "ЕС", "Перемога Пальчевского", "Сила и честь", ВО "Батькивщина".

Кроме того, согласно данным опроса, во второй тур выборов мэра Киева проходят два кандидата - Виталий Кличко и Андрей Пальчевский.

Политическая сила "Перемога Пальчевского", лидером которой стал Андрей Пальчевский, была зарегистрирована 1 июля.

Ранее бизнесмен заявлял, что решил пожить в 10 районах столицы, чтобы подробнее ознакомиться с проблемами украинцев. В рамках своей инициативы, он уже пожил в Деснянском и Дарницком районах.