Местные выборы в Украине проведут по мажоритарной системе, - нардеп

Местные выборы в Украине проведут по мажоритарной системе и только тогда, когда будет проведена административно-территориальная реформа. Об этом заявил глава подкомитета Верховной рады по вопросам административно-территориального устройства Виталий Безгин, передает "Громадське".

По его словам, выборы станут возможными только после проведения административно-территориальной реформы. Также он заявил, что парламентское большинство поддерживает выборы по мажоритарной системе.

"Ключевой месседж - никаких местных выборов до нового админтерустройства. До того, как вся Украина будет покрыта нормальным планом. Сначала реформа. Государственная позиция важнее политической целесообразности", - заявил Безгин, выступая на форуме "Эффективное местное самоуправление как залог демократического и правового государства" в Краматорске.

Кроме того, нардеп от "Слуги народа" отметил, что изменения в Конституцию касательно реформы местного самоуправления будут внесены на рассмотрение Верховной рады в декабре.

"У меня нет сомнений, что самое позднее к октябрю, когда должны состояться очередные местные выборы, мы успеем изменить законодательство. Даже если мы не сможем принять изменения к Конституции - это наш план "А", то мы пойдем по плану "Б" и примем соответствующий пакет законов", - сообщил Безгин.

Напомним, 18 ноября начинается процесс выдвижения кандидатов в депутаты, кандидатов на должность сельского, поселкового, городского головы на соответствующих первых местных выборах.

Также РБК-Украина писало, что Центральная избирательная комиссия назначила первые местные выборы на 22 декабря 2019 года.