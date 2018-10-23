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Местные власти необоснованно повышали тарифы на тепло, - мониторинг НКРЭКУ

Новости » Энергетика    23.10.2018 - 13:05
Фото: глава НКРЭКУ Оксана Кривенко (facebook.com/id=100026794246949)
Фото: глава НКРЭКУ Оксана Кривенко (facebook.com/id=100026794246949)

В НКРЭКУ назвали результаты мониторинга регулирования тарифов на тепло в регионах

Тарифы на тепло в регионах Украины в течение 2017-2018 годов повышались необоснованно. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост главы Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), Оксаны Кривенко в Facebook.

По ее словам, к такому выводу по результатам мониторинга состояния регулирования тарифов на тепло органами местного самоуправления пришла комиссия, которой регулятор передал соответствующие функции.

"Несмотря на собственные обещания снизить тарифы на тепло при стабильных ценах на газ, местные власти в течение 2017-2018 годов их повышали", - отметила Кривенко.

Также подчеркивается, что органы местного самоуправления в отдельных регионах, не дожидаясь объективных причин, повышали тарифы до 50%.

Местные власти необоснованно повышали тарифы на тепло, - мониторинг НКРЭКУ

Фото: инфографика НКРЭКУ

Местные власти необоснованно повышали тарифы на тепло, - мониторинг НКРЭКУ

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что Кабмину придется минимум дважды повышать тарифы на газ в 2019 году.

Отметим, после роста тарифов на газ с ноября 2018 цены на тепло и горячую воду смогут подняться не ранее 1 января 2019 года.

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