Тарифы на тепло и горячую воду могут вырасти не ранее 1 января

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На расчет новых тарифов и утверждение на местах может уйти два месяца

После роста тарифов на газ с ноября 2018 цены на тепло и горячую воду смогут подняться не ранее 1 января 2019 года. Об этом говорится в материале РБК-Украина "Кредит доверия: как Украина договаривается о новой программе с МВФ".

Отметим, на прошлой неделе Кабинет министров принял решение повысить стоимость газа для населения на 23,5% с 1 ноября. Это способствует дальнейшему сотрудничеству с Международным валютным фондом в рамках новой программы stand-by на 3,9 млрд долларов.

Но если цена на газ для бытовых потребителей вырастет с ноября, то стоимость тепловой энергии еще предстоит рассчитать НКРЭКУ, которая будет учитывать новую стоимость газа. На это может потребоваться около месяца. Учитывая, что розничный тариф на отопление утверждают местные власти, процесс займет еще примерно месяц. Таким образом, повышения тарифов на тепло и горячую воду стоит ожидать не раньше 1 января. А это значит, что оплачивать эти услуги по новым тарифам украинцы начнут только со следующего года.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что в течение 2019-2021 годов тарифы на коммунальные услуги будут повышаться в среднем на 10-20%. В частности, такие сведения содержатся в опубликованном в сентябре консенсус-прогнозе Минэконоразвития.

Ранее также сообщалось, что в Украине пересчитают тарифы на электроэнергию.