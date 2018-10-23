Місцева влада необґрунтовано підвищувала тарифи на тепло, - моніторинг НКРЕКП

Фото: глава НКРЕКП Оксана Кривенко (facebook.com/id=100026794246949)

У НКРЕКП назвали результати моніторингу регулювання тарифів на тепло в регіонах

Тарифи на тепло в регіонах України протягом 2017-2018 років необгрунтовано підвищувалися. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на посаду голови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), Оксани Кривенко в Facebook.

За її словами, до такого висновку за результатами моніторингу стану регулювання тарифів на тепло органами місцевого самоврядування прийшла комісія, якій регулятор передав відповідні функції.

"Незважаючи на власні обіцянки знизити тарифи на тепло при стабільних цінах на газ, місцева влада протягом 2017-2018 років їх підвищувала", - зазначила Кривенко.

Також підкреслюється, що органи місцевого самоврядування в окремих регіонах, не чекаючи об'єктивних причин, підвищували тарифи до 50%.

Фото: інфографіка НКРЕКП

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що Кабміну доведеться мінімум двічі підвищувати тарифи на газ в 2019 році.

Зазначимо, після зростання тарифів на газ з листопада 2018 ціни на тепло і гарячу воду зможуть піднятися не раніше 1 січня 2019 року.