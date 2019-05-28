Местная власть неправильно распределяет средства эконалога, - Семерак

Средства экологического налога на местах неправильно распределяются. Об этом заявил министр экологии и природных ресурсов Украины Остап Семерак, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "24 канал".

Кроме того, около половины средств от данного налога, которые поступают в государственный бюджет остаются в общем фонде бюджета и не идут на улучшение экологии.

"Статистика показывает, что местные органы в среднем тратят менее половины из этих средств (средств экологического налога), которые они получают. Другая половина средств остается в общем фонде бюджета", – сообщил Семерак.

Как сообщалось ранее, экологи предлагают законодательно закрепить перераспределение поступлений от экологического налога, чтобы эти деньги направлялись непосредственно на модернизацию вредных производств и улучшение экологического состояния в наиболее загрязненных регионах страны.

"Экологи уверены, что до 70 процентов экологического налога нужно возвращать предприятиям, чтобы компании могли инвестировать эти деньги в реализацию проектов по сохранению окружающей среды", – говорится в сюжете.

По словам участника форума, промышленного эколога Владислава Варнавского, подобная практика работает в ЕС, например, в Чехии.

"На требование гражданского общества государство сотрудничало с промышленными предприятиями и поддерживало их на пути к новым требованиям в Европе, в Чешской Республике, в Германии. С 2016-го года, когда вступили в силу новые нормативы, предприятия получали определенную помощь от государства. И это помогало им быстрее превращать свои предприятия в более экологически безопасные", – заявил эколог.