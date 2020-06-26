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Минздрав требует усиления контроля карантина в транспорте и супермаркетах

Новости » Коронавирус     26.06.2020 - 09:31
Минздрав требует усиления контроля карантина в транспорте и супермаркетах
Фото: люди в масках (РБК-Украина)

Минздрав заявил, что ситуация должна быть контролируема

Министерство здравоохранения требует усиления контроля карантина в транспорте и супермаркетах после вспышки коронавируса. Минздрав обратился к контролирующим органам.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге.

По его словам, должна быть контролируемая ситуация, где может быть максимальная передача вируса.

"Минздрав обращается к органам для усиления контроля на транспорте, к людям, которые отвечают за перевозку граждан, в супермаркете, в других заведениях", - заявил министр.

Отметим, Минздрав призывает украицев носить маски, мыть руки и соблюдать дистанцию.

В частности, согласно рекомендациям, носить маски на улице нужно в случае скопления людей и отсутствия возможности социального дистанцирования не менее 1,5 м.

Также нужно обязательно быть в маске в общественном транспорте и помещениях.

В супермаркетах необходимо перед входом обработать руки антисептиком, одеть маску и соблюдать дистанцию.

Напомним, в Украине зафиксировали новый антирекорд - 1 109 новых случаев коронавируса.

Отметим, президент Владимир Зеленский допустил пик коронавируса в Украине посреди лета.

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Автор: Анастасия Рокитна

Теги Новости Украины Министерство здравоохранения Украиныкарантин
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