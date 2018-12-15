На месте взрыва в Фастове ищут остатки взрывчатки

Фото: взрыв в Фастове (facebook.com/MNSGOV.UA)

Полиция не может опровергнуть версию умышленно подстроенного взрыва, пока не проведет полную проверку

Подразделения полиции продолжают искать остатки предполагаемого взрывного устройства, которое могло быть причиной взрыва в доме в Фастове. Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил спикер Нацполиции Киевской области Николай Жукович.

На данный момент правоохранители не обнаружили следов взрывчатки на завалах возле 5-этажки в Фастове.

"Наши подразделения взрывотехнической службы продолжают устанавливать причины взрыва. В частности, продолжают искать остатки возможных посторонних взрывоопасных предметов. Пока что никаких таких предметов, которые могли бы вызвать взрыв такой силы в доме, подразделения полиции не нашли", - отметил Жукович.

Он добавил, что полиция пока не может исключить версию умышленного подрыва дома.

"Пока мы окончательно не обследуем все разрушенные помещения, мы не можем исключить эту версию. Ведь мы должны быть полностью уверены, что такого стороннего устройства там не было. Поэтому следственно-оперативная группа и оперативный штаб еще работают", - добавил спикер полиции.

Жукович отметил, что правоохранители придерживаются версии взрыва газовоздушной смеси.

Напомним, по факту взрыва в Фастове Киевской области, который произошел вчера утром, 14 декабря, полиция открыла дело. В результате взрыва погибли два человека - девушка 1996 года рождения и 33-летний мужчина. Тела погибших достали из-под завалов вечером 14 декабря.